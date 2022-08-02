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Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda?

02.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile bu hafta karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe bu zorlu mücadeleyi kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, temsilcimiz Fenerbahçe 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın zorlu ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalleri 14 yıla çıkan Fenerbahçe, Slovacko'yu mağlup edip taraftarını sevindirmek ve hatasını telafi etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Slovacko ekibiyle karşılaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Exxen'den mücadeleyi takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu için belirttiği liste;

Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI BİLET FİYATLARI

4 Ağustos Perşembe günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Slovacko maçının bilet fiyatları şu şekilde;

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

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