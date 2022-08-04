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Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

04.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Slovacko maçı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de Slovacko ile karşılaşacak. Müthiş mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda, saat kaçta canlı izleneceği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Çekya'nın güçlü ekibi Slovacko'yu ağırlayacak. Çekya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Fenerbahçe ilk maçı farklı kazanıp, skor avantajını elinde tutmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Slovacko maçı, bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Exxen'den canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşam Slovacko karşısında sahaya sürmesi beklenen 11'i şöyle;

Ertuğrul, Szalai (Luan Peres), Henrique, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Lincoln, Bruma, Valencia

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FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMDA

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası olmasından dolayı Slovacko maçında forma giyemeyecek.

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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak ikinci karşılaşmayla belli olacak.


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