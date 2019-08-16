Fenerbahçe, sol bek Riza Durmisi ile anlaştı iddiası

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Lazio'ya kiralama ve 4 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulunduğunu ancak başkent ekibinin anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek istediğinin de detayı verildi.
Geçen sezon 7.5 Milyon Euro bonservis ile Real Betis'ten Lazio'ya gelen 25 yaşındaki Durmisi, İtalyan ekibinin formasını 19 maçta terletti.
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