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Fenerbahçe, sol bek Riza Durmisi ile anlaştı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Transferde yeniden harekete geçen Fenerbahçe'nin son hamlesini La Gazetta Dello Sport yazdı. İtalyanların iddiasına göre sarı lacivertliler sol bek transferi için 25 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Fenerbahçe, sol bek Riza Durmisi ile anlaştı iddiası

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio forması giyen Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Riza Durmisi ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Lazio'ya kiralama ve 4 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulunduğunu ancak başkent ekibinin anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek istediğinin de detayı verildi.

Geçen sezon 7.5 Milyon Euro bonservis ile Real Betis'ten Lazio'ya gelen 25 yaşındaki Durmisi, İtalyan ekibinin formasını 19 maçta terletti.

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Fenerbahçe Riza Durmisi lazio İtalya Spor Toto Süper Lig

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