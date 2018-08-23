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Fenerbahçe'den Sissoko hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

İngiliz The Sun gazetesi, Fenerbahçe'nin Tottenham'da yedek kulübesinden kurtulamayan Moussa Sissoko'yu istediğini yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle noktalamya çalıştığının altı çizildi.

Fenerbahçe'den Sissoko hamlesi

Moussa Sissoko ve Fenerbahçe için flaş haber! Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken, İngiltere'den flaş iddia gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun, Fenerbahçe'nin Tottenham'da forma giyemeyen Moussa Sissoko için devreye girdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin 29 yaşındaki Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu için devreye girdiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle noktalamaya çalıştığının altı çizildi.

Tottenham'ın 2016 yılının Ağustos ayında 35 milyon euro ödeyerek Newcastle United'dan transfer ettiği Moussa Sissoko, geçen sezon 33 lig maçında (1 gol, 1 asist) forma giyerken, bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başladı. Yine geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta (1 asist) görev yapan Moussa Sissoko, bu karşılaşmaların 3'üne 11'de başladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun önemli alternatiflerinden biri oldu.

Öte yandan haberde, 2021 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Sissoko için Comolli'nin kuzey Londra kulübü ile olan yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi.

Ayrıca haberin devamında, geçen sezon Galatasaray'ın üç puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kaçırdığı belirtilen Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluk tacını geri alabilmek adına bu transferin için istekli olduğu vurgulandı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
moussa sissoko Fenerbahçe Tottenham The Sun

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