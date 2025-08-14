SPOR

Fenerbahçe sosyal medya üzerinden sporculara saldırıda bulunanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporculara, özellikle de futbolculara karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe sosyal medya üzerinden sporculara saldırıda bulunanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporculara, özellikle de futbolculara karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

