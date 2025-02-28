Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını yalanladı! "Söz konusu bile değil"

Fenerbahçe'nin stat isim sponsorluğu için BYD ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüp, BYD ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"ANLAŞMA SÖZ KONUSU BİLE DEĞİLDİR"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir. Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.