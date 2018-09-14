Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu istifa etti

Fenerbahçe Denizli Şube Başkanı Emrah Tünay, tüm yönetim kurulunun görevden ayrıldığını açıkladı.

Yazılı bir bildiri yayınlayan Tünay, "11.09.2018 tarihinde kulübümüzün başkanı Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe TV'de gerçekleştirdiği Camia Sesleniş Programı'nda Hedef 1 Milyon Üye Projesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, şubelerin performanslarını değerlendirirken kurucusu olmaktan onur duyduğumuz Denizli Şubesi'nin hiç üye yapmadığını, bununla birlikte şubenin kira ve personel masraflarının kulüp tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Şubemizin masraflarının kulüp tarafından karşılandığı doğrudur. Ancak Denizli Şubesi'nin hiç üye yapmadığı bilgisi kesinlikle yanlıştır. Kulübümüzün sicil kayıtlarında Denizli Şubesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu temsilci ve kongre üyelerinin dökümü mevcuttur. Çok muhtemeldir ki Sayın Başkana bu konuda yanlış bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna yapılan bu yanlış bilgilendirme şahsımı, şube yönetimini, menfaat beklemeden projeye ve takıma her koşulda destek veren üyelerimizi fazlasıyla üzmüştür. Sayın Başkana yanlış bilgilendirme yapan ve bugüne kadar sarfedilmiş emeğimizi yok sayan, hak etmediğimiz şekilde camiamızda yanlış olarak tanınmamıza sebep olan bu kişi ve birimleri şiddetle kınıyoruz. Kulüp yönetim kurulunun 1 Milyon Üye Projesi ile alakalı yeni yaklaşımı, şubemizin faaliyetlerinin Sayın Başkanımıza kasıtlı olarak yanlış aktarılması, Sayın Başkanımızın da bizlere değil kendisine yanlış bilgilendirme yapanlara itibar ederek bizleri haketmediğimiz şekilde yanlış gösteren bu yanlış bilgileri vermiş olması ve çabalarımıza rağmen bu yanlışların düzeltilmemesi sebebiyle bu açıklamaları yapma gereği duyduk. Bizler Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün yeni yönetiminin şubelere yönelik tasarrufları konusunda önünü açmak amacıyla istifa kararı aldık" ifadelerini kullandı.

