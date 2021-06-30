Fenerbahçe, Steven Caulker transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.

Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

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Ailemize hoş geldin Steven Caulker ???????? pic.twitter.com/lCIfauJOSJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 30, 2021

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş ile adı anılan İngiliz oyuncunun siyah-beyazlı ekipten 2 milyon euro garanti maaş istemesinin ardından görüşmeler durmuş ve Beşiktaş bu transferden vazgeçmişti. Sergen Yalçın'ın Welinton'ın yanına istediği tecrübeli stoper mali şartlardan dolayı transfer edilememişti.

ALANYASPOR PERFORMANSI

2018-2019 sezonun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker, 2,5 sezonda 84 maça çıktı. Caulker, bu süreçte kırmızı kart görmezken, 10 kez sarı kart gördü. İngiliz stoper, Alanyaspor'da 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

STEVEN CAULKER KİMDİR?

29 Aralık 1991 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Steven Caulker, futbol kariyerine Tottenham alt yapısında başladı.

2009 yılında A takıma yükselen Caulker, Tottenham formasıyla 29 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.

Kariyerinde Tottenham, Yeovil Town, QPR, Bristol City, Cardiff City, Swansea City, Dundee FC, Southampton, Liverpool ve Alanyaspor olmak üzere şimdiye dek 10 farklı takımın formasını terleten Caulker, kulüp düzeyinde 343 maçta görev yaptı, 19 gol kaydetti ve 19 asist yaptı.

Caulker, İngiltere Milli Takımı formasını da bir kere giydi.

