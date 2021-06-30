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Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

30.06.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli oyunculara yönelecek. Gökhan Gönül'ün durumu da belirsizliğini korurken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 82 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021-22 sezonuna önemli adımlar atarak girmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralından etkilenmeyen nadir kulüpler arasında yer alıyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon küme düşen Denizlispor'un ardından en fazla Türk oyuncu oynatan ikinci takım oldu. Şu anda yerli oyunculardan ilk 11 kurma imkanı bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon yabancı sayısını daha da düşürüp, Türk futbolcu sayısını artırmayı planlıyor.

Yeni sezonun ilk transferi olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile birlikte yerli oyuncu sayısı 14'e çıkan sarı-lacivertlilerde kontratlı 18 yabancı oyuncu ise Tisserand, Perotti, Novak, Lemos, Szalai, Gustavo, Pelkas, Sosa, Frey, Osayi, Valencia, Thiam, Kemal Ademi, Samatta, Allahyar, Dirar, Zajc ve Zanka. Yönetim, yeni sezon öncesi bu isimlerden bazılarını elemeyi düşünüyor.

İLK TRANSFER SERDAR DURSUN

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Yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe yeni sezon için ilk imzayı Serdar Dursun'a attırdı. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen golcü oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni silahlarından biri olacak.

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CAULKER İLE SAVUNMAYA TAKVİYE

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Fenerbahçe ikinci transferi ise savunmaya yaptı. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, artık sarı-lacivertli formayı terletecek. Alanyaspor'a 2018-19 sezonunun devre arasında gelen Caulker, 2,5 sezonda 90 maçta görev aldı. 29 yaşındaki İngiliz stoper, bu maçlarda 6 da gol kaydetti.

CISSE'NİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

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Diğer taraftan, Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi. Geçen sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 36 yaşındaki Senegalli golcü ile devam edilmeyeceği belirtildi.

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KALECİ ALINMAYACAK

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Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı diğer isim ise kaleci Harun Tekin oldu. Kasımpaşa ile anlaşan 32 yaşındaki file bekçisinin yerine transfer yapılmayacağı, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan kaleci Altay Bayındır'ın ise bu gelişme üzerine takımda tutulacağı belirtildi. Altay'ın 1 numara olduğu sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin ile Bartu Kulbilge kaledeki diğer alternatifler.

GÖKHAN GÖNÜL İÇİN FLAŞ İDDİA

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Bu arada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyordu. Fenerbahçe yönetiminin Gökhan Gönül'e ulaşarak, ''seni bu sezon kadroda düşünmüyoruz'' dediği iddia edildi. Gökhan Gönül'ün bu haberden sonra epey üzüldüğü belirtilirken Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye döndüğüne pişman olduğu ve kariyer planlamasını yeniden düşündüğü aktarıldı.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
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