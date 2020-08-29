Fenerbahçe, stoper mevkisine Marcel Tisserand'ı alıyor! İşte detaylar

Yeni sezon öncesindeki 2. stoper transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getiriyor. Wolfsburg forması giyen oyuncu, bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere imza atacak.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.
Yeşil beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1.5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ali Koç'tan seyircili maç açıklaması
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Gökhan Töre için istenilen bonservis bedeli açıklandı!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Galatasaray'dan transfer bombası
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Atakan'dan ilk açıklama
Trabzonspor Kulübü kombine satmayacak
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Dani Alves ameliyat edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum