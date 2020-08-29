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Fenerbahçe, stoper mevkisine Marcel Tisserand'ı alıyor! İşte detaylar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 20:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından bir stoper transferini daha bitirmek üzere. Marcel Tisserand konusunda tüm pürüzler giderildi. Eşyalarını toplayan Kongolu savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, stoper mevkisine Marcel Tisserand'ı alıyor! İşte detaylar

Yeni sezon öncesindeki 2. stoper transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getiriyor. Wolfsburg forması giyen oyuncu, bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere imza atacak.

WOLFSBURG'UN TRANSFER YAPMASI BEKLENDİ

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.

2 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Yeşil beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1.5 milyon euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi.

EŞYALARINI TOPLADI

Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.

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