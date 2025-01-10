Fenerbahçe stoper transferini bitirme noktasına getirdi! İtalyan medyası müjdeli haberi duyurdu! "Fenerbahçe'ye yakın, 20 milyon Euro..."

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasının ardından defans hattına takviye kararı alınmıştı. Görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Bologna'nın yıldızını bitirme aşamasına getirdi.

İTALYANLAR DUYURDU: "LUCUMI FENERBAHÇE'YE YAKIN"

İtalyan basınından Corriere di Bologna'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak üzere... Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Lucumi konusunda pazarlıklarda sona gelindiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Bologna'nın Fenerbahçe'den bu transfer için 20 milyon Euro istediği, sarı-lacivertlilerin ise bu teklifi kabul ettiği haberin detaylarında yer aldı. 18 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans gösterdi.