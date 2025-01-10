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Fenerbahçe stoper transferini bitirme noktasına getirdi! İtalyan medyası müjdeli haberi duyurdu! "Fenerbahçe'ye yakın, 20 milyon Euro..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 07:47
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Fenerbahçe'de savunmaya yapılacak takviye konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından defansa en az bir oyuncu transfer etme kararı alan sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi bitirme noktasına getirdi.

Fenerbahçe stoper transferini bitirme noktasına getirdi! İtalyan medyası müjdeli haberi duyurdu! "Fenerbahçe'ye yakın, 20 milyon Euro..."
Jhon Lucumi

Jhon Lucumi

KOL Kolombiya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bologna
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasının ardından defans hattına takviye kararı alınmıştı. Görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Bologna'nın yıldızını bitirme aşamasına getirdi.

İTALYANLAR DUYURDU: "LUCUMI FENERBAHÇE'YE YAKIN"

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İtalyan basınından Corriere di Bologna'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak üzere... Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Lucumi konusunda pazarlıklarda sona gelindiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

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Bologna'nın Fenerbahçe'den bu transfer için 20 milyon Euro istediği, sarı-lacivertlilerin ise bu teklifi kabul ettiği haberin detaylarında yer aldı. 18 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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