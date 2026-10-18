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Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic...

Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması öncesinde hücum hattıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hoffenheim deplasmanında forma giyemeyen Dusan Vlahovic’in son durumu teknik heyeti sevindirirken, iki golle yıldızlaşan Hyeongyu Oh için de dikkat çeken bir karar gündeme geldi.

Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic...
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesinde Dusan Vlahovic sevinci yaşanıyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında takımını yalnız bırakan Sırp golcü, antrenmanlara geri döndü.

VLAHOVIC DÖNÜYOR

Beşiktaş a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic... 1

Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışan Dusan Vlahovic'in Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Sağlık durumunda olumlu gelişme yaşanan tecrübeli forvetin, kritik karşılaşmada yeniden görev alabileceği belirtildi.

OH İKİNCİ YARIDA SAHNE ALACAK

Beşiktaş a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic... 2

Hoffenheim karşısında attığı iki golle öne çıkan Hyeongyu Oh'un ise Trabzonspor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin, başarılı performansıyla dikkat çeken Güney Koreli golcüye karşılaşmanın ikinci yarısında şans vermeyi planladığı ifade edildi.

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