Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic...

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesinde Dusan Vlahovic sevinci yaşanıyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında takımını yalnız bırakan Sırp golcü, antrenmanlara geri döndü.
Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışan Dusan Vlahovic'in Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Sağlık durumunda olumlu gelişme yaşanan tecrübeli forvetin, kritik karşılaşmada yeniden görev alabileceği belirtildi.
Hoffenheim karşısında attığı iki golle öne çıkan Hyeongyu Oh'un ise Trabzonspor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin, başarılı performansıyla dikkat çeken Güney Koreli golcüye karşılaşmanın ikinci yarısında şans vermeyi planladığı ifade edildi.
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