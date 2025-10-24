Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi Jakob Kehlet'e tepkiler dinmiyor! ''Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıymış. Bence son maçı da olur''

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Stuttgart’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği başarısız performansla tepki toplayan hakem Jakob Kehlet'e ağır sözler söylenmeye devam ediyor. Yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından katıldığı canlı yayında hakemle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

KARARLARI SORGULANDI! VAR MÜDAHİL OLDU...

Maçın 2.yarısında Stuttgart'lı oyuncuların bile penaltı kararına şaşırdığı bir anda deplasman takımı lehine penaltı düdüğü çalan hakem Kehlet, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından kararından döndü ve Fenerbahçe lehine faul kararı vererek kendi yorumunun yanlış olduğunu göserdi.

El Khannouss ile Alvarez pozisyonunda yapılan sert harekete karşı kayıtsız kalan ve pozisyonda sarı kart gösteren hakem bir çok yorumcu ve yazar tarafından yanlış karar verdiği iddia edildi.

"REZALET BİR HAKEM"

Maçın hakemi Jakob Kehlet'in çok kötü bir performans sergilediğini dile getiren Rıdvan Dilmen, "Maçın hakemi rezil bir hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem UEFA'da nasıl hakem oldu? Rezalet bir hakem. Bu Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıymış. Bence son maçı da olur. Kötü bir maç yönetti" diye konuştu.

''DANİMARKA SOKAKLARINDA BİSİKLETE BİNSİN''

Kontraspor'da yorum yapan Nihat Kahveci, ''Tedesco ve futbolcular için final havasında bir maçtı. Seyirciyle barışma ve kendilerine de güven aşılama maçıydı. Bugün kredi kazandılar. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında Danimarka sokaklarında bisiklete binsin, maçları izlesin. Bence ona maç verilmez. El Khannouss ile Alvarez pozisyonunda topa kim dokundu, Alvarez. El Khannouss bilerek vurdu demiyorum ama taban geliyor. Gaddarca mı giriyor, hayır ama rakibinin kasığına vuruyor. Bu tahribatı bırakan bir faul... VAR nasıl çağırmaz?'' açıklamasında bulundu.

''VAR DA HATAYA ORTAK OLDU''

Spiker Ercan Taner, ''Jakob Kehlet, Alvarez’e yapılan net kırmızı kartlık faulü sarı kart ile geçiştirerek ne kadar kötü bir hakem olduğunu kanıtladı. VAR odası da kırmızı kartlık faule sessiz kalarak büyük hataya ortak oldu.'' dedi.