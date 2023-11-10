Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adı değişiyor! Atatürk Stadı... "Görüşmelere başladık"

Fenerbahçe'de stadyum dışına yapılan Atatürk portresinin açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Ali Koç stadyumu adının değişikliğine dair de konuştu.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Ali Koç yaptığı açıklamada "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." ifadelerini kullandı.





