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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmak istemiyor iddiası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2024 14:54
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihiyle ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Yapılan duyuruda, Süper Kupa finalinin daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağı ifade edildi. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmak istemiyor iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra sarı-lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE MAÇA ÇIKMAK İSTEMİYOR İDDİASI

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Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali için sadece iki şıkkı tartışıyor. Bu şıklar arasında şimdilik A takımla Urfa’ya gitme şıkkı olmadığı iddia edildi.

SIKIŞIK TAKVİM

Fenerbahçe Nisan ayında toplamda 7 maça çıkacak. 3 Nisan'da Adana Demir deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, 4 gün sonra Galatasaray ile Süper Kupada karşı karşıya gelecek. Yine bu maçtan 4 gün sonra UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu sebeple Galatasaray maçının ertelenmesini istemişti. TFF'nin reddettiği bu talep sonrası Fenerbahçe'nin maça yedek kadroyla çıkacağı iddia ediliyor.

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