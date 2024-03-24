Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmak istemiyor iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra sarı-lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE MAÇA ÇIKMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali için sadece iki şıkkı tartışıyor. Bu şıklar arasında şimdilik A takımla Urfa’ya gitme şıkkı olmadığı iddia edildi.

SIKIŞIK TAKVİM

Fenerbahçe Nisan ayında toplamda 7 maça çıkacak. 3 Nisan'da Adana Demir deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, 4 gün sonra Galatasaray ile Süper Kupada karşı karşıya gelecek. Yine bu maçtan 4 gün sonra UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu sebeple Galatasaray maçının ertelenmesini istemişti. TFF'nin reddettiği bu talep sonrası Fenerbahçe'nin maça yedek kadroyla çıkacağı iddia ediliyor.





