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Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve Fenerbahçeli oyuncuları bağrına bastı. Ali Koç'un talimatıyla futbolcular tekrar sahaya çıktı ve taraftarları alkışladı.

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçı sonrası Ülker Stadyumu'ndan çıkmayarak takımları lehine tezahürat yaptı.

Özellikle Maraton üst tribünündeki taraftarların büyük bir bölümünün coşkulu tezahüratı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önce taraftarların önüne giderek teşekkür etti. Ardından futbolculara da talimat gönderen Ali Koç, takımı tekrar sahaya çıkarttı.

Maraton tribünün önüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarları alkışladı ve tezahürat bitene kadar sahada bekledi.

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