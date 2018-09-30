Fenerbahçe taraftarı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası futbolcuları yuhaladı!

Fenerbahçe'yi Rize deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarların maç sonundaki tepkisi büyük oldu.

Maç sonrasında Fenerbahçe taraftarı, tüm takımı tribünlere çağırdı ve ardından yuhalamaya başladı.

Fenerbahçe taraftarları maç sırasında da, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın!" tezahüratı yaptı.

Öte yandan, sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftalar Phillip Cocu'nun istifasını istedi.

VOLKAN DEMİREL VE MEHMET TOPAL ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, maçın ardından soyunma odasına gitmeden önce Rizespor deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların yanına gitti.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal, taraftarlarla bir süre konuştu ve sonrasında özür dilediler. İki futbolcu da sonrasında soyunma odasına gitti.



