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Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal için toplandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal için toplandı

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.

Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.

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ersun yanal Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yonetim sınıfta kaldı rezalet
Bir grup taraftar.... toplasan 20 kişiyi geçmez fenevin sorunu bu bi kulüpte 4-5 tane farklı taraftar grubu olurmu birlik yok
adamlar haklı küme düşecekler birilerinin bunları kurtarması lazım
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