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Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in devre arası hazırlıkları için Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşılarken Teknik Direktör Ersun Yanal ve kulüp tarafından affedilen kaleci Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.

Futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulunan taraftar, kulüp yönetimi tarafından affedilen Volkan Demirel'e yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda,Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani ve Roberto Soldado yer alıyor.

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Carlos Kameni kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertli takım hazırlık kampında, Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak.

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