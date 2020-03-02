Fenerbahçe taraftarı Jorge Jesus'u istiyor

Uzun yıllar Benfica'yla tarihi başarılar kazanan Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını süslüyor. Flamengo ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik direktör, kariyeri boyunca çıktığı 667 maçta 428 galibiyet ve 110 beraberlik alırken, 129 kez ise mağlubiyet yaşadı.

JORGE JESUS'UN FLAMENGO'DA KAZANDIĞI KUPA SAYISI, MAĞLUBİYET SAYISINI GEÇTİ

Brezilya ekibi Flamengo'ya tarihi başarılar yaşatan Jorge Jesus'un takımda kazandığı kupa sayısı ise mağlubiyet sayısını geçti. Flamengo, Jorge Jesus yönetiminde şu ana kadar 4 kez (Liverpool, Santos, Bahia ve Derrotas) mağlup olurken, 5 kez ise (Libertadores Kupası, CONMEBOL Süper Kupa, Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupa ve Guanabara Kupası) kupa sevinci yaşadı.

JORGE JESUS'UN KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu

6 Portekiz Kupası şampiyonluğu

2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu

1 Arap Süper Kupası şampiyonluğu

1 Copa Libertadores şampiyonluğu

1 Brezilya Ligi şampiyonluğu

1 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu

1 Güney Amerika Süper Kupa şampiyonluğu

1 Guanabara Kupası şampiyonluğu

1 Avrupa Ligi finali

