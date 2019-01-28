SPOR

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

Taraftardan, Fenerbahçeli oyunculara şok tepki! Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabaka öncesi sarı-lacivertli futbolcular tribüne çağrılmadı.

Her müsabaka öncesi taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular ligde alınan kötü sonuçlar ve gösterilen olumsuz performanstan dolayı taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, tribünlerden ‘Lefter’in kemikleri sızlıyor’, ‘Formayı çıkartın’, 'Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın' tezahüratları eşliğinde ısınma çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar bir tek yeni transfer Victor Moses’ı alkışlarken Evkur Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Barış Alıcı’yı tribüne davet etti.

PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri!Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri!
Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı!Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig taraftar

En Çok Okunan Haberler

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş'ta ayrılık!

'Transfer yüzünden hanım benimle konuşmuyor'

'Transfer yüzünden hanım benimle konuşmuyor'

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Diego Reyes'i Leganes'e kiraladığını açıkladı

F.Bahçe'den La Liga'ya gitti

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri!

Ersun Yanal'dan flaş Slimani sözleri!

Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım'a: Benim için bir babasınız

Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı!

Ali Şen'den Fenerbahçeli futbolculara: Hepsi korkak

Fenerbahçeli futbolculara şok sözler!

Fenerbahçe'nin transferde rotası İngiltere

Transferde rota İngiltere

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.