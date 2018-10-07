Fenerbahçe taraftarı Michael Frey ve Diego Reyes'i ıslıkladı!

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir maçında Diego Reyes ve Michael Frey'e patladı.
Sarı-lacivertlilerde oyundan ilk olarak Michael Frey çıkarken, taraftarlar genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.
Diego Reyes ise 65. dakikada yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.
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