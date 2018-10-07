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Fenerbahçe taraftarı Michael Frey ve Diego Reyes'i ıslıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarından Frey ve Reyes patlaması! Fenerbahçeli Diego Reyes ve Michael Frey, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı Michael Frey ve Diego Reyes'i ıslıkladı!

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir maçında Diego Reyes ve Michael Frey'e patladı.

Sarı-lacivertlilerde oyundan ilk olarak Michael Frey çıkarken, taraftarlar genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

Diego Reyes ise 65. dakikada yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe taraftar Michael Frey Diego Reyes

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
RESMEN BAŞAKŞEHİRİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ YETİŞ YA ALİ YEDİ VE GOLÜ İPTAL ETTİ. VAR SİSTEMİ RENKLİLERİ KURTARMAK İÇİN GETŞİRİLMİŞ AŞŞAĞILIK BİR DÜZENE DÖNMÜŞTÜR.... DÜN FETÖSARAY CİNCONU KURTARDILAR BUGÜN FENEVBAHÇEYİ KURTARDILAR YAZIKLAR OLSUN ADİ DÜZENİNİZE ....
fb de cok siradan oyuncu var eskiyle yeniyi harmanlamali valbueba soldado dirar bunlari kullanmali harmanlarsa da ii olur takim benzia ve slimani fena oyuncular diil
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