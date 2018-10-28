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Fenerbahçe taraftarı, Phillip Cocu gönderilince stadı terk ettiler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevinden ayrıldığı haberini alan taraftarlar, sonrasında stadı terk ettiler.

Fenerbahçe taraftarı, Phillip Cocu gönderilince stadı terk ettiler

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.

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Fenerbahçe Phillip Cocu taraftar

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