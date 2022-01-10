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Fenerbahçe taraftarı, VAR hakemini görünce çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi

10.01.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler için zirveden kopmamak adına büyük öneme sahip maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelenin VAR hakeminin Mete Kalkavan olmasına ise sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Paylaşımlarında "Eyyam" vurgusu yapan taraftarlar MHK'ye bu atama için tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, VAR hakemini görünce çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına Adana Demirspor maçıyla başlıyor. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelenin orta hakemliğini Halil Umut Meler, VAR hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak.

TARAFTARDAN "EYYAM" VURGUSU

Sarı-lacivertliler için oldukça kritik öne sahip maç öncesinde taraftarlar VAR atamasına sosyal medyada isyan etti. Paylaşımlarında "Eyyam" vurgusu yapan taraftarlar, MHK'ye de tepki gösterdi.

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FENERBAHÇE HOCA KONUSUNDA SONA GELDİ

Vitor Pereira sonrası henüz bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'nin hocasız çıkacağı son maçın Adana Demirspor müsabakası olması bekleniyor. Hafta içinde yeni hocayı takımın başına getirecek sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ve Slaven Bilic en güçlü adaylar.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
MHK ye sipariş listesi verin, hangi hakemleri arzu ediyorsanız sıra ile maçlarınıza versinler. Gerçi sizi mutlu edecek hakemde kalmadı. Çünkü hep şikayet, hep şikayet.
Aziz başkanı özledik. Futbolun heyecanı kalmadı. heyecan Ali Şen Başkan zamanında vardı. Aziz Başkan zamanında da vardı ama şike heyecnıydı. Ali Koç Başkanın zamanında hiç bir şey yok. 3. lig taıkımı gibi FB.
Bir fenerbahçeli olarak Fenerbahçe taraftar grubu niye tereddüt yaşıyorsunuz ki Önceki maçlarda görevlerini yaptılar bunlar şampiyon olacağız

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