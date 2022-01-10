Fenerbahçe taraftarı, VAR hakemini görünce çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına Adana Demirspor maçıyla başlıyor. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelenin orta hakemliğini Halil Umut Meler, VAR hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak.

TARAFTARDAN "EYYAM" VURGUSU

Sarı-lacivertliler için oldukça kritik öne sahip maç öncesinde taraftarlar VAR atamasına sosyal medyada isyan etti. Paylaşımlarında "Eyyam" vurgusu yapan taraftarlar, MHK'ye de tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HOCA KONUSUNDA SONA GELDİ

Vitor Pereira sonrası henüz bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'nin hocasız çıkacağı son maçın Adana Demirspor müsabakası olması bekleniyor. Hafta içinde yeni hocayı takımın başına getirecek sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ve Slaven Bilic en güçlü adaylar.



