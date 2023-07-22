Fenerbahçe taraftarına müjdeyi Edin Dzeko verdi! "Birkaç oyuncu daha gelebilir"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den sezonun bomba transferi Edin Dzeko kameraların karşısına geçti. Sarı-Lacivertliler'e transfer sürecini anlatan Bosnalı oyuncu transfer gündemine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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