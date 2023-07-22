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  4. Fenerbahçe taraftarına müjdeyi Edin Dzeko verdi! "Birkaç oyuncu daha gelebilir"

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi Edin Dzeko verdi! "Birkaç oyuncu daha gelebilir"

22.07.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yeni transferlerden Edin Dzeko takıma geliş süreci ve son duruma durumuna dair konuşurken, transfer müjdesini verdi. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den sezonun bomba transferi Edin Dzeko kameraların karşısına geçti. Sarı-Lacivertliler'e transfer sürecini anlatan Bosnalı oyuncu transfer gündemine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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