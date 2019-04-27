Fenerbahçe taraftarından Cüneyt Çakır'a küfürlü tepki!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ikinci yarısında hakem Cüneyt Çakır büyük tepki gördü.
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, ilk sarı kartını Abdülkadir Ömür'e faul yaptığı gerekçesiyle 59. dakikada gördü. Maçta dakikalar 71'i gösterdiğinde, Sadık Çiftpınar, Yusuf Yazıcı'ya faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Cüneyt Çakır'ın bu kararına uzun süre tepki gösterdi. Kalan bölümde Cüneyt Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, birçok kararda Çakır'e tepkilerini sürdürdü.
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