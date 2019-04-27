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Fenerbahçe taraftarından Cüneyt Çakır'a küfürlü tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2019 21:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarından Cüneyt Çakır tepkisi! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor ile oynadıkları maçın orta hakemi olan Cüneyt Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarından Cüneyt Çakır'a küfürlü tepki!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ikinci yarısında hakem Cüneyt Çakır büyük tepki gördü.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, ilk sarı kartını Abdülkadir Ömür'e faul yaptığı gerekçesiyle 59. dakikada gördü. Maçta dakikalar 71'i gösterdiğinde, Sadık Çiftpınar, Yusuf Yazıcı'ya faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Cüneyt Çakır'ın bu kararına uzun süre tepki gösterdi. Kalan bölümde Cüneyt Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, birçok kararda Çakır'e tepkilerini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe cüneyt çakır Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Soldado ve jailsonu atamadığı için mi?
maç bitiminde de omuzlayıp götürmüşlerdir. bir palabıyık olamadı ama olsun... sonra bilmem kaç yıllık seriler oluyor nasıl oluyor belli oluyor...
Mbesil Cüneyt.
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