Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu baskısı

Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de gündem maçı kurtaran adam Emre Belözoğlu... Süper Lig’de 90’lar, 2000’ler, 2010’lar ve 2020’lerde gol atan ilk ve tek oyuncu olan 40 yaşındaki Emre’nin bir yıl daha oynaması için adeta kampanya başlatıldı.

Tahir Karapınar’ın da “Kendisine bir yıl daha oynamasını söyledim” dediği Emre gelecek sezon geleceği sportif direktörlük görevine kendisini hazırlıyor.

Ancak Emre, salı akşam Ankara deplasmanında 45 dakikada 46 kez topla buluştu. 5 uzun topundan 4’ü isabetiydi. Maçtaki tek ara pası da yine Emre attı. 3 kilit pasla da geceye damga vuran isim oldu. İki faul aldı sadece 1 kez top kaptırdı. Emre’nin bu futbolundan sonra pek çok Fenerbahçe taraftarı yıllanmış şarap gibi olan yıldızlarının bir sezon daha oynaması için adeta yalvarıyor. Sosyal medya platformlarından Twitter'da yer alan paylaşımlarda, Emre'nin 1 yıl daha futbol oynaması için kampanya başlatıldı. Fenerbahçe taraftarlarının destek verdiği kampanya, kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

