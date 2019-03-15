Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u nefes kesen maçın sonunda 2-1 mağlup ederken taraftarlar, 2. golden sonra Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundular.
Taraftarlar, 28. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına göndermede bulunarak "Galatasaray, Kadıköy'e nasıl gelecek?" tezahüratlarında bulundu.
Taraftarın tribünlerde yaptığı bu gönderme, sosyal medyada da yankı buldu.
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