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Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a flaş gönderme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar büyük sevinç yaşarken, ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundular. Sarı-lacivertli taraftarların hedefinde, 28. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi mücadelesi vardı...

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u nefes kesen maçın sonunda 2-1 mağlup ederken taraftarlar, 2. golden sonra Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundular.

Taraftarlar, 28. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına göndermede bulunarak "Galatasaray, Kadıköy'e nasıl gelecek?" tezahüratlarında bulundu.

Taraftarın tribünlerde yaptığı bu gönderme, sosyal medyada da yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe taraftar Galatasaray

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