Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u nefes kesen maçın sonunda 2-1 mağlup ederken taraftarlar, 2. golden sonra Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundular.

Taraftarlar, 28. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına göndermede bulunarak "Galatasaray, Kadıköy'e nasıl gelecek?" tezahüratlarında bulundu.

Taraftarın tribünlerde yaptığı bu gönderme, sosyal medyada da yankı buldu.

