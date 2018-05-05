Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'e sargı bezli gönderme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş’un Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti.

Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e göndermede bulundu.

Bir grup taraftar başında sargı sarılı bir şekilde maça gelirken, bir taraftar ise karşılaşma devam ederken "Zımba yok mu?" diye bağırarak Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

