SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart! Taraftarlardan tepki yağdı...

Fenerbahçe Beko’nun Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanmasının ardından, şampiyonluk Fenerbahçe derneklerinde kutlanmaya devam ederken, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde yapılan kutlamada yer alan pankart gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart! Taraftarlardan tepki yağdı...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Kupasını kazanmasının ardından farklı Fenerbahçe derneklerinde yapılan kupa törenleri devam ediyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Alper Alpoğlu, Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Eren Dişli Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde yapılan törende bir araya geldi. Törende açılan pankart ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o pankart…

TARTIŞILAN PANKART

Gt8hwVOWAAASG6e

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde kutlanan şampiyonlukta ‘‘Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla bir Euroleague kupası göremeyecek.’’ yazılı bir pankart asıldı.

FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBU 12 NUMARADAN TEPKİ

lllç

Fenerbahçe taraftar gruplarından 12 Numara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘‘Bir yönetici de bu nasıl pankart demez mi?’’ diyerek tepki gösterdi. Atılan twitin altına pankart için yüzlerce eleştiri yazısı yazıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...Galatasaray'dan Ajax'ın stoperine kanca...
Eyüpspor Fenerbahçe’nin stoperine talip...Eyüpspor Fenerbahçe’nin stoperine talip...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe pankart taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart!

Milan Skriniar da kritik hafta...

Milan Skriniar da kritik hafta...

Mame Thiam F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı...

Mame Thiam F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı...

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.