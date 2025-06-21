Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart! Taraftarlardan tepki yağdı...

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Kupasını kazanmasının ardından farklı Fenerbahçe derneklerinde yapılan kupa törenleri devam ediyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Alper Alpoğlu, Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Eren Dişli Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde yapılan törende bir araya geldi. Törende açılan pankart ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o pankart…

TARTIŞILAN PANKART

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde kutlanan şampiyonlukta ‘‘Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla bir Euroleague kupası göremeyecek.’’ yazılı bir pankart asıldı.

FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBU 12 NUMARADAN TEPKİ

Fenerbahçe taraftar gruplarından 12 Numara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘‘Bir yönetici de bu nasıl pankart demez mi?’’ diyerek tepki gösterdi. Atılan twitin altına pankart için yüzlerce eleştiri yazısı yazıldı.