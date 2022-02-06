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Fenerbahçe taraftarını Müslüm Baba konserlerindeki jiletçilere benzetti! 'O kadar acı çektiriyorsunuz ki...'

06.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe taraftarı peş peşe puan kayıpları sonrası büyük üzüntü yaşarken sarı lacivertlilere son darbeyi de eski teknik direktörü Emre Belözoğlu vurdu. Başakşehir, Kadıköy'deki karşılaşmayı Berkay Özcan'ın tek golüyle 1-0 kazandı. Ünlü futbol yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe taraftarını Müslüm Baba'nın konserindeki hayranlarına benzetti.

Fenerbahçe taraftarını Müslüm Baba konserlerindeki jiletçilere benzetti! 'O kadar acı çektiriyorsunuz ki...'

Sarı lacivertliler Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra sadece iki kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Yeni Malatyaspor ve Altay karşısında kazanan Fenerbahçe dün akşam da Başakşehir'e karşı sahadan mağlup ayrıldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe taraftarının psikolojisini anlattı.

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'MÜSLÜM BABA'NIN KONSERLERİNDEKİ GÖRÜNTÜ GİBİ...'

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN O YAZISI...

'O kadar kötüsünüz, o kadar kötü maçlar oynuyor, o kadar acı çektiriyorsunuz ki, Fenerbahçe taraftarı neredeyse; rahmetli Müslüm Baba’nın konserlerinde kahırdan göğüslerine jilet atan hayranlarının psikolojisini yaşamaya başladı.
Fenerbahçe taraftarının bu katıksız sevgisinin, desteğinin, ilgisinin karşılığı bu olamaz. Üstelik bu mesleği hatırına yapmıyorsunuz, hatırlı bir para alarak yapıyorsunuz.

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Başakşehir’in özellikle son yarım saate kadar çok iyi oynadığı maçlardan biri değildi. Ancak son yarım saatte önce oyun, sonra skor üstünlüğünü yakaladı. Zaten, Fenerbahçe’yi yenmek için fazla mesaiye gerek yok, biraz kımıldarsan, yetiyor da, artıyor bile... Fenerbahçe o kadar kırılgan bir takım...

Emre Belözoğlu’nun gelişinden sonra Başakşehir’in en iyisi olan, bu maçta da ciddi biçimde öne çıkan Berkan’ın golüne lütfen dikkatinizi çekerim. Bu maçtan iki saat önce izlediğimiz Trabzon kalecisi Uğurcan’ı aklınıza getirin. Bu golü yer miydi? Sıfır, asla yemezdi.

Dilimizde tüy bitti, yaza-söyleye öyle kızıyorlar ki, neredeyse dilimizi kopartacaklar. Büyük takımsan büyük kalecin olacak, büyük takımsan büyük golcün olacak. Berisha, Valencia, Serdar Dursun üç santrfor oynatıyorsun, topluyorsun, çarpıyorsun, ikiye katlıyorsun, bir santrfor yapmıyor.'

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Müslüm Gürses
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