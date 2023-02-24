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Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Pierre van Hooijdonk karnaval tarzıyla gündem oldu! Görenler tanıyamadı

24.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 2 sezon Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan Hollandalı yıldız Pierre van Hooijdonk, ülkesinde düzenlenen bir karnavala katıldı. Eski futbolcun karnavaldaki tarzıyla dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Pierre van Hooijdonk karnaval tarzıyla gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başaran isimlerden Pierre van Hoijdonk'un ülkesi Hollanda da düzenlenen bir karnavaldaki tarzı herkesi şaşkına çevirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

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Düzenlenen karnavala kostüm değiştirerek ve makyaj yaparak giden Hooijdonk'un tarzı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Karnaval tarzını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan efsane futbolcuyu hayranları tanımakta zorluk çekti.

FENERBAHÇE'DE 2 SEZON OYNADI

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Ülkemizde 2 sezon boyunca Fenerbahçe formasını giyen Hollandalı golcü, burada 59 maça çıktı ve 34 gol kaydetmişti. Son olarak Feyenoord forması giyen Hooijdonk 2007 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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