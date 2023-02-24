Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Pierre van Hooijdonk karnaval tarzıyla gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başaran isimlerden Pierre van Hoijdonk'un ülkesi Hollanda da düzenlenen bir karnavaldaki tarzı herkesi şaşkına çevirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Düzenlenen karnavala kostüm değiştirerek ve makyaj yaparak giden Hooijdonk'un tarzı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Karnaval tarzını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan efsane futbolcuyu hayranları tanımakta zorluk çekti.

FENERBAHÇE'DE 2 SEZON OYNADI

Ülkemizde 2 sezon boyunca Fenerbahçe formasını giyen Hollandalı golcü, burada 59 maça çıktı ve 34 gol kaydetmişti. Son olarak Feyenoord forması giyen Hooijdonk 2007 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

