Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'e galibiyetle başladı! Virtus Bologna'yı mağlup etti

EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Ataşehir'deki mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, parkeden 78-68'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE TARTIŞMAYA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Tarfin, 10 dakikalık bölümü 23-17 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ilk periyottaki üstünlüğünü ikinci çeyrekte de korumaya çalıştı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

İkinci çeyrekte iki takım arasındaki mücadele daha dengeli bir görüntüye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 39-38'lik üstünlükle gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde hücumdaki etkinliğini artıran Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna 59-55 önde girdi. Sarı-lacivertliler, son çeyrekte de kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE TARTIŞMAYI 10 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, EuroLeague'in ilk haftasında hanesine galibiyet yazdırdı.