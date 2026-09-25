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Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'e galibiyetle başladı! Virtus Bologna'yı mağlup etti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında Ataşehir'de karşılaştığı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek Avrupa arenasına galibiyetle giriş yaptı.

Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'e galibiyetle başladı! Virtus Bologna'yı mağlup etti
Burak Kavuncu

EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi. Ataşehir'deki mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, parkeden 78-68'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE TARTIŞMAYA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin EuroLeague e galibiyetle başladı! Virtus Bologna yı mağlup etti 1

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Tarfin, 10 dakikalık bölümü 23-17 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ilk periyottaki üstünlüğünü ikinci çeyrekte de korumaya çalıştı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Fenerbahçe Tarfin EuroLeague e galibiyetle başladı! Virtus Bologna yı mağlup etti 2

İkinci çeyrekte iki takım arasındaki mücadele daha dengeli bir görüntüye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 39-38'lik üstünlükle gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Fenerbahçe Tarfin EuroLeague e galibiyetle başladı! Virtus Bologna yı mağlup etti 3

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde hücumdaki etkinliğini artıran Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna 59-55 önde girdi. Sarı-lacivertliler, son çeyrekte de kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE TARTIŞMAYI 10 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, EuroLeague'in ilk haftasında hanesine galibiyet yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bologna FC 1909 EuroLeague fenerbahçe
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