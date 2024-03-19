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Fenerbahçe tarihin değişmesini istemişti! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa için açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 11:33
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Fenerbahçe'nin sıkışık takvim nedeniyle farklı bir tarihe ertelenmesini istediği Süper Kupa mücadelesi için Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe tarihin değişmesini istemişti! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa için açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsporluk imza töreninde kendisine gelen bir soru üzerine Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının tarihi konusunda da açıklamalarda bulundu.

TFF'Yİ İŞARET ETTİ

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Olympiakos maçı sebebiyle fikstürünün çok sıkışacağı ve bu sebeple Süper Kupa maçı için erteleme istediği yönündeki soruya yanıt veren Özbek, TFF'yi işaret etti.

"GALATASARAY GELİŞMELERİ İZLEMEKTEDİR"

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Özbek açıklamasında "Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur." ifadelerini kullandı.

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