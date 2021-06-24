Fenerbahçe tarihine geçen frikik tartışması: Alex'in Mehmet Topuz'a söyledikleri herkesi şaşırttı!

Bu ilginç olay, 2010-2011 sezonunda Alex de Souza'nın yıldızlaştığı ve 5 gol attığı Fenerbahçe-Ankaragücü maçında yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin 5. ve Alex'in 4.golü olan frikik esnasında yaşanan krizinin ayrıntıları...

82. DAKİKADA GELEN FRİKİK

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 4-0 öndeyken 82. dakikada ceza sahasının hemen dışında bir frikik kazandı. Topun başına her zamanki gibi Alex de Souza geçti.

TOPUZ DA TOPUN BAŞINA GELDİ

Tam o sırada Mehmet Topuz da topun başına geldi ve Alex'e frikiği kullanmak istediğini söyledi. Artık kazanılmış bir maç olduğu için herkes Alex’in izin vereceğini düşündü. Alex ise Mehmet Topuz'a frikiği kendisinin atacağını söyledi.

TOPUZ GOL SEVİNCİNE KATILMADI

Topun başına geçen Alex takımının 5. kendisinin 4.golünü kaydetti. Alex ve takım arkadaşları golün sevincini yaşarken Mehmet Topuz bu sevince katılmadı, sadece uzaktan izledi.

6. GOLÜN ASİSTİ MEHMET TOPUZ'DAN GELDİ

İşin ilginç tarafı Alex'in attığı 5.golün asistini Mehmet Topuz yaptı. Alex'in 5 gol attığı maçta, diğer golü ise Bekir İrtegün ağlarla buluşturdu.

MEHMET TOPUZ MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 6-0 yendiği maçın sonunda Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevinci yaşadı. Mehmet Topuz bu sevinç anına da katılmayarak son düdükle beraber soyunma odasının yolunu tuttu.

ALEX SAMET GÜZEL'İ KOLUNDAN TUTTU VE...

Olayı Fenerbahçe'nin tercümanlığını yapan Samet Güzel'in ağzından dinleyelim: "Alex soyunma odasına girer girmez beni kolumdan tuttu ve hemen Mehmet Topuz’la konuşmak istediğini dile getirdi. Mehmet Topuz maçtan sonra çok duygusallaşmıştı. Herkesin içinde reddedilmek onu yaralamıştı. Ardından Alex ikimizi soyunma odasındaki tuvalete götürdü ve kapıyı kilitledi. Açıkçası ben Topuz’un gönlünü alacak cümleler kuracağını düşünüyordum."

SÖZLERİ DERS NİTELİĞİNDEYDİ

Alex, Topuz'a şunları söyledi: "Sonraki maç frikikte topun başına gel, yine sana attırmam. Neden, biliyor musun? Çünkü ben her antrenman sonrası frikik çalışırken sen hemen evine gidiyorsun. Seni bir kere yanımda görmedim. Sen ne zaman benimle birlikte emek harcarsın işte o zaman topu ellerimle sana veririm. Duygularını anlayabiliyorum ama bu halinle frikik kullanmayı hak etmiyorsun."



