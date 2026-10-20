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Fenerbahçe tarihine geçti! Oğuz Aydın’dan Şampiyonlar Ligi rekoru

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag deplasmanına çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Oğuz Aydın’ın golüyle öne geçti. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası önünde şutunu çeken milli futbolcu, harika bir gol atarak ilkleri yaşadı.

Fenerbahçe tarihine geçti! Oğuz Aydın’dan Şampiyonlar Ligi rekoru
Burak Kavuncu
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında Oğuz Aydın’ın 4. dakikada attığı golle kulüp tarihine geçti.

OĞUZ AYDIN’DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇEN GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 4. dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle öne geçti. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası önünden şutunu çeken milli futbolcu, topu ağlara gönderdi.

Bu gol, Oğuz Aydın’ın kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü olurken Fenerbahçe’nin turnuva tarihindeki en erken golü olarak da kayıtlara geçti.

GREENWOOD FARKI İKİYE ÇIKARDI

Fenerbahçe, 11. dakikada Mason Greenwood’un golüyle skoru 2-0’a getirdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın henüz ilk 11 dakikasında iki gol bularak önemli bir avantaj yakaladı.

GUENDOUZI’NİN HATASI SONRASI SLAVIA PRAG GOLÜ BULDU

Ev sahibi Slavia Prag, 15. dakikada Provod’un golüyle farkı bire indirdi. Fenerbahçe’de Guendouzi’nin pas hatasını değerlendiren Çekya temsilcisi, skoru 2-1’e getirerek mücadeleye yeniden ortak oldu.

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Oğuz Aydın şampiyonlar ligi Mason Greenwood Fenerbahçe-Slavia Prag maçı
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