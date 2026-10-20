Fenerbahçe tarihine geçti! Oğuz Aydın’dan Şampiyonlar Ligi rekoru

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında Oğuz Aydın’ın 4. dakikada attığı golle kulüp tarihine geçti.

OĞUZ AYDIN’DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇEN GOL

⚽ GOL! Oğuz Aydın 90'a koordinat girdi! Süper gol! Temsilcimiz maça golle başladı! https://t.co/OmFIo1GGo2 — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 4. dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle öne geçti. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası önünden şutunu çeken milli futbolcu, topu ağlara gönderdi.

Bu gol, Oğuz Aydın’ın kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü olurken Fenerbahçe’nin turnuva tarihindeki en erken golü olarak da kayıtlara geçti.

GREENWOOD FARKI İKİYE ÇIKARDI

⚽ GOL! Mason Greenwood kendisi başlattı kendisi bitirdi! Kadıköy'de fark ikiye çıktı! https://t.co/Eq0hILXpmY — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026

Fenerbahçe, 11. dakikada Mason Greenwood’un golüyle skoru 2-0’a getirdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın henüz ilk 11 dakikasında iki gol bularak önemli bir avantaj yakaladı.

GUENDOUZI’NİN HATASI SONRASI SLAVIA PRAG GOLÜ BULDU

Slavia Prag, Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. https://t.co/fcVo6W5Fsa — TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026

Ev sahibi Slavia Prag, 15. dakikada Provod’un golüyle farkı bire indirdi. Fenerbahçe’de Guendouzi’nin pas hatasını değerlendiren Çekya temsilcisi, skoru 2-1’e getirerek mücadeleye yeniden ortak oldu.