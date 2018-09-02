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Fenerbahçe tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertliler, 61. sezonu oynanan Süper Lig'de, ilk 4 maçlar itibarıyla tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, ilk 4 maçında 3 mağlubiyet alarak adeta kabusu yaşadı.

Lige 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmaktan kurtulamadı. Kayserispor önünde, ligde üst üste üçüncü yenilgisi alan Fenerbahçe, 61. sezonunu geçirdiği ligde bir ilki yaşamış oldu.

Benzeri yok

Fenerbahçe, 61. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce buna benzer bir başlangıç yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu sezondan önce en kötü 4. hafta performansını 1965-1966, 1987-1988 ve 2016-2017 sezonlarında yaşadı. Bu sezonlarda Fenerbahçe, ilk 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle, iki yenilgi aldı. Öte yandan Fenerbahçe, 1971-1972 sezonunun 4. haftasında oynanması gereken Galatasaray derbisinin ertelenmesi nedeniyle, bu sezonun ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, 1 ay sonraya ertelenen derbi maçı 1-0 kaybetmişti.

3 sezondur iyi başlayamıyor

Fenerbahçe, son 3 sezonun ilk 4 haftalarında sadece birer galibiyet elde edebildi. Son 3 sezonda kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 4. maçlar sonunda taraftarlarına sadece birer kez 3 puan sevinci yaşatabildi.

Hollandalıların kaderi değişmiyor

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adamların sezona kötü başlama istatistiği, Phillip Cocu ile sürdü. Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan da kötü bir başlangıç yaptı. Hiddink'le 1990-1991 sezonunda çalışan Fenerbahçe, lige iç sahada 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlamış ve ilk 4 maçta 7 puan almıştı.

Fenerbahçe'yi 2016-2017'de çalıştıran Advocaat ise 28 yıl sonra Fenerbahçe'nin en kötü sezon başlangıcını yapmasına sebep olmuştu. Fenerbahçe, ilk 4 haftada Advocaat'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Cocu ise sarı-lacivertli ekipte tarihin en başarısız sezon başlangıcına imza atarak, vatandaşlarından da kötü bir grafik ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Kayserispor Cocu

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