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Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Yerli Roberto Carlos Mahmut Hanefi bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

19.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 2003 yılında transfer ettiği Mahmut Hanefi 'Yerli Roberto Carlos' olarak tanıtılmıştı. O dönem, Sakaryaspor'dan 200 bin euro karşılığında transfer edilen ve beklenen performansı sergileyemeyen eski futbolcu Mahmut Hanefi yeni mesleğiyle şaşırttı. İşte Mahmut Hanefi'nin son hali...

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Yerli Roberto Carlos Mahmut Hanefi bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak hafızalara kazınan Mahmut Hanefi'nin yeni mesleği duyanları şaşırttı.

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'YERLİ ROBERTO CARLOS' DİYE ANILIRDI

'Yerli Roberto Carlos' diye lanse edilerek Sakaryaspor'dan transfer edilen futbolcu, sarı lacivertli formayla 23 karşılaşmada şans buldu ve beklenen performansı gösteremedi.

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Taraftarda hayal kırıklığına neden olan Mahmut Hanefi, Fenerbahçe Spor Kulübü sonrası Gaziantepspor'un yolunu tuttu.

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Mahmut Hanefi, futbol kariyeri boyunca birçok takımda forma giydi.

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ESKİ FENERBAHÇE OYUNCUSU MAHMUT HANEFİ'NİN YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

39 yaşındaki eski futbolcunun yeni mesleği ise duyanları şaşırttı.

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Mahmut Hanefi bugün inşaat işiyle ilgilenmektedir.

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