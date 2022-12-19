Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Yerli Roberto Carlos Mahmut Hanefi bambaşka biri oldu: Yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak hafızalara kazınan Mahmut Hanefi'nin yeni mesleği duyanları şaşırttı.
'Yerli Roberto Carlos' diye lanse edilerek Sakaryaspor'dan transfer edilen futbolcu, sarı lacivertli formayla 23 karşılaşmada şans buldu ve beklenen performansı gösteremedi.
Taraftarda hayal kırıklığına neden olan Mahmut Hanefi, Fenerbahçe Spor Kulübü sonrası Gaziantepspor'un yolunu tuttu.
Mahmut Hanefi, futbol kariyeri boyunca birçok takımda forma giydi.
39 yaşındaki eski futbolcunun yeni mesleği ise duyanları şaşırttı.
Mahmut Hanefi bugün inşaat işiyle ilgilenmektedir.