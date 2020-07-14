Fenerbahçe teknik direktör Besnik Hasi ile görüştü iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde Süper Lig'de sezonu tamamlamayı hedefleyen sarı lacivertli ekip için Besnik Hasi ismi gündeme geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda "Lig biter bitmez hocamızı açıklayacağız" demiş gözler Erol Bulut'a çevrilmişti.

Yunan medyası, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Raed'i çalıştıran teknik direktör Besnik Hasi'nin Fenerbahçe'nin başına geçeceğini iddia etti.

Haberde daha önce Anderlecht, Legia Warsaw ve Olympiacos takımlarını çalıştıran; şu anda Al-Raed'in başında olan 48 yaşındaki Arnavut teknik direktör Besnik Hasi, Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alıyor.



