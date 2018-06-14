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Fenerbahçe teknik direktörlük için Philipp Cocu ile ilgileniyor! Yardımcısı Dirk Kuyt olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Claude Puel'in ardından bir teknik adam daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Philipp Cocu ile ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Cocu ile anlaşması halinde yardımcılık görevine de eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı getireceği belirtildi.

Fenerbahçe teknik direktörlük için Philipp Cocu ile ilgileniyor! Yardımcısı Dirk Kuyt olacak

Yabancı bir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Hollandalı Philipp Cocu ile ilgilendiği belirtildi.

BeIN Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ı Hollanda Ligi'nde şampiyon yapan 47 yaşındaki teknik direktör Philipp Cocu'yu takımın başına getirmek istiyor.

COCU'NUN YARDIMCISI DIRK KUYT

Yeni sportif direktör Damien Comolli'nin önderliğinde yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığını ise sarı lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ın yapacağı iddia edildi.

47 yaşındaki teknik adam 2014 yılından bu yana PSV'yi çalıştırıyor.

Cocu, PSV'yi çalıştırdığı bu dönemde üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, bir kez Hollanda Kupası, iki kez de Johan Cruyff Shield'de mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe Philipp Cocu dirk kuyt

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