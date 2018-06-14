Fenerbahçe teknik direktörlük için Philipp Cocu ile ilgileniyor! Yardımcısı Dirk Kuyt olacak

Yabancı bir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Hollandalı Philipp Cocu ile ilgilendiği belirtildi.
BeIN Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ı Hollanda Ligi'nde şampiyon yapan 47 yaşındaki teknik direktör Philipp Cocu'yu takımın başına getirmek istiyor.
COCU'NUN YARDIMCISI DIRK KUYT
Yeni sportif direktör Damien Comolli'nin önderliğinde yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığını ise sarı lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ın yapacağı iddia edildi.
47 yaşındaki teknik adam 2014 yılından bu yana PSV'yi çalıştırıyor.
Cocu, PSV'yi çalıştırdığı bu dönemde üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, bir kez Hollanda Kupası, iki kez de Johan Cruyff Shield'de mutlu sona ulaştı.
UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!
Beşiktaş Rafael Da Silva'ya 3 yıllık imza attıracak!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
Galatasaray Badou Ndiaye ile de el sıkıştı
Beşiktaş ve Trabzonspor'un gizli Mehmet Ekici anlaşması
Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!
Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu
Portoviejo-Manta maçını arılar bastı
Lionel Messi'den veda sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum