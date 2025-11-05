Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı...

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yarın Viktoria Plzen'e konuk olurken, teknik direktör Domenico Tedesco ve defans oyuncusu Jayden Oosterwolde basın toplantısında konuştu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten genç teknik adam, kadrosunun oturduğunu ve artık belli bir 11’i olduğunu belirti. İşte Tedesco’nun açıklamaları…

‘‘TEK ODAĞIMIZ KAZANMAK’’

Domenico Tedesco, ‘‘Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz.’’ dedi.

‘‘BUNLAR BİZİM İÇİN LÜKS PROBLEMLER!’’

Domenico Tedesco, "Bu maçı kazanmak istiyoruz ve bu maçı kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yeni teknik direktörleriyle 5'te 5 yaptılar. Elimizde artık daha fazla opsiyon var. Kimin oynayacağına gelirsek yarın göreceksiniz. Talisca formda, Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip iyi katkı verdi. En-Nesyri de iyi bir performans sergiledi. Kimin oynayacağı konusu bizim için lüks bir problem." ifadesinde bulundu.

‘‘ARTIK BELLİ BİR 11’İMİZ VAR…’’

Domenico Tedesco, "Artık belli bir 11'imiz var. Yarın taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor.’’ diye konuştu.

OOSTERWOLDE’DEN GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFA YANIT!

Soru: Derbiden sonra Jayden'ın soyunma odasında kulağını duvara yasladığı bir fotoğraf vardı. Orada tam olarak ne yapıyordun?

Oosterwolde: Bir yanlış anlaşılma oldu. Fotoğraf çekilirken yukarıya tırmanmaya çalışıyordum ve sanki kulağımı duvara dayıyormuş gibi oldu. Öyle değildi.

‘‘TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN…’’

Jayden Oosterwolde: Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun ciddi bir bağ sakatlığı yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var.’’ dedi.

SKRINIAR HAKKINDA KONUŞTU

Jayden Oosterwolde, ‘‘Skriniar gibi bir oyuncunun olması bizim için iyi. Çok iyi bir stoper. Onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi iyi bir lider.’’ diye aktardı.