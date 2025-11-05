SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı...

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ve Jayden Oosterwolde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam rakibin form durumu ve maçta kimleri sahaya süreceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı...
Burak Kavuncu
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe yarın Viktoria Plzen'e konuk olurken, teknik direktör Domenico Tedesco ve defans oyuncusu Jayden Oosterwolde basın toplantısında konuştu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten genç teknik adam, kadrosunun oturduğunu ve artık belli bir 11’i olduğunu belirti. İşte Tedesco’nun açıklamaları…

‘‘TEK ODAĞIMIZ KAZANMAK’’

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 1

Domenico Tedesco, ‘‘Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz.’’ dedi.

‘‘BUNLAR BİZİM İÇİN LÜKS PROBLEMLER!’’

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 2

Domenico Tedesco, "Bu maçı kazanmak istiyoruz ve bu maçı kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yeni teknik direktörleriyle 5'te 5 yaptılar. Elimizde artık daha fazla opsiyon var. Kimin oynayacağına gelirsek yarın göreceksiniz. Talisca formda, Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip iyi katkı verdi. En-Nesyri de iyi bir performans sergiledi. Kimin oynayacağı konusu bizim için lüks bir problem." ifadesinde bulundu.

‘‘ARTIK BELLİ BİR 11’İMİZ VAR…’’

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 3

Domenico Tedesco, "Artık belli bir 11'imiz var. Yarın taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor.’’ diye konuştu.

OOSTERWOLDE’DEN GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFA YANIT!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 4

Soru: Derbiden sonra Jayden'ın soyunma odasında kulağını duvara yasladığı bir fotoğraf vardı. Orada tam olarak ne yapıyordun?

Oosterwolde: Bir yanlış anlaşılma oldu. Fotoğraf çekilirken yukarıya tırmanmaya çalışıyordum ve sanki kulağımı duvara dayıyormuş gibi oldu. Öyle değildi.

‘‘TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN…’’

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 5

Jayden Oosterwolde: Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun ciddi bir bağ sakatlığı yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var.’’ dedi.

SKRINIAR HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco dan Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalar! İlk 11 sorusunu yanıtladı... 6

Jayden Oosterwolde, ‘‘Skriniar gibi bir oyuncunun olması bizim için iyi. Çok iyi bir stoper. Onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi iyi bir lider.’’ diye aktardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklamaBaşsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklamaTürk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi son dakika fenerbahçe Jayden Oosterwolde Domenico Tedesco Basın toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.