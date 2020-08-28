Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Valencia'yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

"Maçın başında serbest atıştan yemememiz gereken bir gol yedik. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Biz çok sayıda gol pozisyonuna girdik, değerlendiremedik. Rakibin 1-2 tane gol pozisyonu vardı. Baskılı oynamak istedik, alanları daraltmak istedik. Bunları iyi bir şekilde yaptık."

Bulut ayrıca henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferinden memnun olduğunu söyledi. Bulut, “ İnşallah 2-3 transfer daha gelecek. Valencia da bizimle gerçek seviyesine çıkacak. İyi bir futbolcu.. Meksika'da oynadı. Meksika'da lig öyle kolay değil, zor bir lig. Valencia önde basan, rakibe pres yapan bir oyuncu. Belki fazla uzun değil ama kafa golleri de olan bir oyuncu" dedi.