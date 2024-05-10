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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eleştiriler sonrası çılgına döndü! "Puan rekoru kırdım daha ne yapayım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.05.2024 18:51
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Alınan beraberlikler sonrası şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal gelen eleştiriler karşısında oldukça rahatsız olurken, "yönetimden gerekli desteği almadım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eleştiriler sonrası çılgına döndü! "Puan rekoru kırdım daha ne yapayım"

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluk şansı azalırken oklar teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüş durumda.

ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ

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Kendisine yönelik yapılan eleştiriler sonrası İsmail Kartal yakın çevresine dert yanarken bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

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Takvim'in haberine göre İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.

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