Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eleştiriler sonrası çılgına döndü! "Puan rekoru kırdım daha ne yapayım"

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluk şansı azalırken oklar teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüş durumda.

ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ

Kendisine yönelik yapılan eleştiriler sonrası İsmail Kartal yakın çevresine dert yanarken bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

Takvim'in haberine göre İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öğrenildi.





