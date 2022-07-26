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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesinde konuştu! ''İlk maçta onları şaşırttık''

26.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takım kaptanlarından Altay Bayındır, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Jesus, "Lucescu ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi çözdüğünü söyledi... Elbette çözebilir fakat biz onlara kalitemizi gösterdik. Defansta çok iyi olarak onları şaşırttık. Yarın da iyi oynatıp turu geçen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesinde konuştu! ''İlk maçta onları şaşırttık''

Fenerbahçe'nin 27 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve kaleci Altay Bayındır basın toplantısı düzenledi. Jesus, "İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, savunmadaki başarımızla onları şaşırttık. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok beğenildi ve ''yarın maç çok alevli geçecek'' şeklinde yorumlandı.

"İLK MAÇTA ONLARI ŞAŞIRTTIK"

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"Eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, defansta çok organizeydik, onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontrataklarda etkili, üst seviye Ukrayna Milli Takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz."

"HERHANGİ BİR TAKIM DEĞİL RAKİBİMİZ"

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"5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri.Kurada bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için."

"ARDA, SAMUEL, JOSHUA..."

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"Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık, Arda, Samuel, Joshua... Onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Oyuncuların durumuna orada bakacağız ve oynayacak oyuncuları seçeceğiz."

"SIRTIMIZA GEÇİRDİĞİMİZ FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

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Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmek istediklerini ve bunun için de maç kazanmaları gerektiğini söyleyen Altay Bayındır, “Futbolda 3 farklı skor var ama kazanmak için iyi mücadele etmek gerekiyor. Tabii ki de şans da olması gerekiyor. Yarın konsantre şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. Sırtımıza geçirdiğimiz forma için her şeyi yapacağız” dedi.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un dünya çapında bir isim olduğuna da vurgu yapan başarılı kaleci, “Hocamız dünya çapında bir isim. Kendi tecrübelerini babacan şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de hocamızın söylediklerini yapıyoruz. Sonuç itibariyle sahada oynayanlar futbolcular. Taktik iyi de olsa, birçok şey iyi de olsa, konsantre olmak da çok önemli. Bunu yarın sahaya yansıtırsak kazanırız. Hocamızın tecrübeleri bizim için büyük bir şans. Güzel bir aile ortamımız var. Doğum günü görüntülerinde de bunlar göründü zaten” diye konuştu.

Altay, son olarak savunmada yaşanan değişikliklerle ilgili olarak da, “Bütün oyuncular çok değerli. Herkesin farklı meziyetleri var. Sahada kimin oynadığı önemli değil, beraber bir mücadele veriyoruz. Sakatlıklar ve farklı durumlar oluyor. Serdar abinin sakatlanması üzücü. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Herkesin görevleri var. Umarım yarın da herkes üstüne düşen görevi yerine getirir. Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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