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Konyaspor'dan Thomas Lemar için Atletico Madrid'e resmi teklif!

Konyaspor, Atletico Madrid'de forma giyen Thomas Lemar'ı kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Fransız yıldız için transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Konyaspor'dan Thomas Lemar için Atletico Madrid'e resmi teklif!
Burak Kavuncu
Thomas Lemar

Thomas Lemar

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Konyaspor, transfer döneminde ses getirecek bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlıların, Atletico Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Thomas Lemar için resmi teklif sunduğu belirtildi.

KONYASPOR'DAN LEMAR İÇİN RESMİ GİRİŞİM

Konyaspor dan Thomas Lemar için Atletico Madrid e resmi teklif! 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Konyaspor, Thomas Lemar transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

Yeşil-beyazlı yönetimin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla resmi teklifini İspanyol kulübüne ilettiği kaydedildi.

ATLETICO MADRID'DE FORMA GİYİYOR

Konyaspor dan Thomas Lemar için Atletico Madrid e resmi teklif! 2

Kariyerinde Monaco ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Thomas Lemar, 2018 yılında İspanyol ekibine transfer olmuştu.

Fransız futbolcunun Konyaspor'un teklifine ve Atletico Madrid'in transfer konusundaki tutumuna ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

TRANSFERDE GÖZLER ATLETICO MADRID'DE

Konyaspor'un resmi teklifinin ardından transfer sürecinde gözler Atletico Madrid cephesine çevrildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği ve Lemar'ın kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Atlético Madrid
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