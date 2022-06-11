Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi! Dikkat çeken detay...

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen ve bu doğrultuda teknik direktörlük koltuğuna Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe 'de sıcak gelişme...

Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ülkeden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı bugün geç saatlerde Türkiye'ye döndü. Jesus bu kez tek gelmedi! Yardımcılarının yanı sıra başarılı hocanın yanında Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Mario Branco'nun da olması dikkat çekti. Tecrübeli teknik patron 11 bavulla gelirken, Jesus ve ekibini, havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.

Kanarya'da yeni sezon hazırlıkları pazartesi günü başlayacak.



