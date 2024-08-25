SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamasıyla herkesi şaşırttı! "Ligde şuana kadar gördüğüm en iyi takım Rizespor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamasıyla herkesi şaşırttı! "Ligde şuana kadar gördüğüm en iyi takım Rizespor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.08.2024 21:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 3. hafta mücadelesinde Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamasıyla herkesi şaşırttı! "Ligde şuana kadar gördüğüm en iyi takım Rizespor"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Daum'un ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Mourinho, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:45
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

"FERDİ'NİN YERİNE..."

ferdi-kadioglu-fenerbahce-2023-2024-1703074597-124577

İlk 11 ile ilgili konuşan Mourinho, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." ifadelerini kullandı.

"LİGDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ TAKIM RİZESPOR"

mourinhodan-caykur-rizesp-354_2-41

Rizespor'un ligdeki en iyi takım olduğunu söyleyen Portekizli çalıştııcı, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız." yorumunu yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho son dakika fenerbahçe rizespor
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Mbaye Diagne sürprizi! Golcü isim geri dönüyor...

Mbaye Diagne sürprizi! Golcü isim geri dönüyor...

Arda ilk 11'de başladığı maçta yapacağını yaptı!

Arda ilk 11'de başladığı maçta yapacağını yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.