Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar! '' Eylül ayında kupa kazanamayız, dalga geçemezsiniz...''

Derbiden 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Union SG'yi 2-1 yenerek moral buldu. Sarı lacivertlilerde alınan galibiyetin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

''OYNADIĞIMIZ OYUNU BEĞENDİM''

"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim."

''FUTBOLDA DALGA GEÇEMEZSİNİZ''

"2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."

''SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK''

"Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz."

''EYLÜL AYINDA KUPA KAZANAMAYIZ''

''Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız."