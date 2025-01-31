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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sabah saatlerinde paylaşım! Kargalardan şikayet etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2025 10:41
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçı sonrası bu sabah sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sabah saatlerinde paylaşım! Kargalardan şikayet etti

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland karşılaşmasının ardından bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

KARGALARDAN ŞİKAYET ETTİ

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Maç sonrası geceyi Danimarka'da geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yaptığı paylaşımda kargaların gürültüsünden şikayet etti.

"PAZAR GÜNÜ MAÇIMIZ VAR"

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Mourinho, yaptığı paylaşıma "Lütfen uyumamıza izin verin, pazar günü maçımız var" notunu ekledi. UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece play-off biletini kapan Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar akşamı Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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karga son dakika fenerbahçe mourinho
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