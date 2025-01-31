Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sabah saatlerinde paylaşım! Kargalardan şikayet etti

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland karşılaşmasının ardından bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Maç sonrası geceyi Danimarka'da geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yaptığı paylaşımda kargaların gürültüsünden şikayet etti.
Mourinho, yaptığı paylaşıma "Lütfen uyumamıza izin verin, pazar günü maçımız var" notunu ekledi. UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece play-off biletini kapan Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar akşamı Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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