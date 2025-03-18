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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için milli takım açıklaması! "Öngöremediğim bir senaryo"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2025 23:05
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İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Diogo Dalot, Jose Mourinho için gelen Portekiz Milli Takımı sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için milli takım açıklaması! "Öngöremediğim bir senaryo"

Manchester United forması giyen Diogo Dalot, Portekiz Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

Dalot, Jose Mourinho için gelen Portekiz Milli Takımı sorusuna da yanıt verdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştınız. Gelecekte milli takımda da size koçluk yapabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Bilmiyorum. Geleceği tahmin edemeyiz." yanıtını verdi.

"ÖNGÖREMEDİĞİM BİR SENARYO"

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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in kendisi için çok önemli bir insan olduğunu söyleyen Dalot, "Şu anda harika bir teknik direktörümüz var. Benim kariyerimde de yeri olan ve gelişmeme yardımcı olan bir antrenör. Bu duygu, milli takımdaki herkes tarafından da paylaşılıyor. Her oyuncuda bir iz bırakıyor. Bu önemli ve zor bir şey. Bizim ülkemizden değil (Roberto Martinez İspanyol) ama ben onun her zaman ulusumuzun bir parçası olduğunu ve Portekiz'le kazanmak istediğini gösterdiğini düşünüyorum. Geleceği tahmin edemem. Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum, bana dünyanın en büyük takımlarından birinde oynama fırsatı verdi, ona sonsuza kadar minnettarım. Mourinho, çok özel bir insan ama bu öngöremediğim bir senaryo." dedi.

Manchester United'da bu sezon 45 maçta süre bulan Dalot, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
milli takım mourinho
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